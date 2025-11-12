HABER

Beyaz Saray, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğü iddiasını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı planladığı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Gazze ile ilgili güncel bir tartışmaya açıklık getirdi. Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"ABD'NİN İLGİLENDİĞİ BİR KONU DEĞİL"

ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını ifade etti.

"TRUMP ÇOK NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİ"

Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

(AA)

12 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
