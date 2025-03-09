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  4. Beyaz Saray çevresinde silahlı çatışma! Gizli Servis personeli şahsı etkisiz hale getirdi

Beyaz Saray çevresinde silahlı çatışma! Gizli Servis personeli şahsı etkisiz hale getirdi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
09.03.2025 15:45
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Son dakika haberi: Beyaz Saray çevresinde yükselen silah sesleri paniğe neden oldu. ABD Gizli Servisi (USSS) tarafından yapılan açıklamaya göre silahlı bir şahıs, yerel saatle gündüz vakti Beyaz Saray'ın sadece bir blok ötesinde Gizli Servis personeli tarafından vuruldu.

Beyaz Saray çevresinde silahlı çatışma! Gizli Servis personeli şahsı etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi: Birleşik Devletler Gizli Servisi, Beyaz Saray çevresindeki olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada silahlı yetişkin bir adamın pazar sabahı Beyaz Saray'ın dışında Gizli Servis personeli tarafından vurulduğunu duyurdu.

TRUMP EVİNDEYDİ

Beyaz Saray'ın sadece bir blok ötesinde meydana gelen silahlı saldırı sırasında Donald Trump, Florida Mar-a-Lago'daki evindeydi.

"İNTİHARA EĞİLİMLİ BİREY"

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi'ye göre, Gizli Servis, Indiana'dan Washington'a seyahat eden “intihara meyilli bir birey” hakkında bilgi aldı. Guglielmi yaptığı açıklamada, USSS üyelerinin Beyaz Saray yakınlarında tarife uyan bir kişi gördüklerini ve park halindeki arabasını bulduklarını söyledi.

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Guglielmi, “Memurlar yaklaştığında, şahıs ateşli silah doğrulttu ve silahlı çatışma başladı. Bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı” dedi.

Hastaneye kaldırılan şahsın durumu henüz bilinmiyor.

ABD Gizli Servisi kendi personelinden yaralanan olmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray abd
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