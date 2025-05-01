HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'daki direniş kırıldı... ABD-Ukrayna arasında 'değerli madenler' anlaşması imzalandı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Ukrayna'nın değerli madenlere erişim konusunda bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı, "Topraklarımızda bulunan tüm kaynaklar Ukrayna'ya ait olacak." bilgisini aktardı. Değerli madenlerin çıkartılmasına yönelik görüşme, Şubat ayında gerçekleşen Trump-Zelenskiy görüşmesine damga vurmuştu.

Beyaz Saray'daki direniş kırıldı... ABD-Ukrayna arasında 'değerli madenler' anlaşması imzalandı
Mustafa Fidan

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında değerli madenler konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, "Topraklarımızda bulunan tüm kaynaklar Ukrayna'ya ait olacak. Kurulan fon yüzde 50-50 şeklinde planlandı. Hiçbir taraf baskın bir oya sahip omayacak" açıklamasını yaptı.

thumbs_b_c_e6353d32f3dee5cf9e640f8e80318883

Ukrayna'daki değerli madenlerin çıkartılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirilmişti. İkili o dönem anlaşmaya varamamıştı.

ŞUBAT AYIN TRUMP VE ZELENSKİY ANLAŞAMAMIŞTI

Ukrayna liderinin ziyareti, Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı Oval Ofis'teki görüşmenin kaosa ve çatışmaya dönüşmesinin ardından yarıda kesilmişti.

gettyimages-2201830848

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Washington'da Cuma günü gerçekleşen görüşmesinde tansiyon yükselince Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri üzerine yapılması beklenen anlaşma da imzalanmamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan kafedeki vatandaşla sürprizErdoğan kafedeki vatandaşla sürpriz
Atlar trafiği birbirine karıştırdıAtlar trafiği birbirine karıştırdı

Anahtar Kelimeler:
Maden Ukrayna abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

Vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi, hayati tehlikesi bulunuyor

Vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi, hayati tehlikesi bulunuyor

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.