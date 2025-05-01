Beyaz Saray'daki direniş kırıldı... ABD-Ukrayna arasında 'değerli madenler' anlaşması imzalandı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında değerli madenler konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, "Topraklarımızda bulunan tüm kaynaklar Ukrayna'ya ait olacak. Kurulan fon yüzde 50-50 şeklinde planlandı. Hiçbir taraf baskın bir oya sahip omayacak" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'daki değerli madenlerin çıkartılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirilmişti. İkili o dönem anlaşmaya varamamıştı.

ŞUBAT AYIN TRUMP VE ZELENSKİY ANLAŞAMAMIŞTI

Ukrayna liderinin ziyareti, Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı Oval Ofis'teki görüşmenin kaosa ve çatışmaya dönüşmesinin ardından yarıda kesilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Washington'da Cuma günü gerçekleşen görüşmesinde tansiyon yükselince Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri üzerine yapılması beklenen anlaşma da imzalanmamıştı.