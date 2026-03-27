Beyaz Saray'dan yeni gizemli paylaşım! "Yakında" diyerek duyurdular

Yaklaşık bir aydır süren Orta Doğu'daki savaş psikolojik alanda da devam ediyor. Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından art arda yapılan pikselli paylaşımlar da gizem yaratmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN BİR GİZEMLİ PAYLAŞIM DAHA: "YAKINDA, YENİ BİR ŞEY"

İlerleyen saatlerde Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşım soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yapılan paylaşımda "Yakında, yeni bir şey" sözlerine yer verilirken, bir sürecin tamamlanmak üzere olduğuna dair simge görselde yer aldı.

İRAN'A YÖNELİK YENİ BİR SALDIRININ ŞİFRESİ Mİ?

Üzerinde Beyaz Saray binasının logosuna yer verilen paylaşımda "Yakında, yeni bir şey" sözleriyle İran'a yönelik bir saldırının şifresi mi verildi tartışmaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Beyaz Saray'a ait resmi sosyal medya hesabından yapılan gizemli paylaşımla ilgili ABD'li yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

PAYLAŞIMLAR İPUCU MU?

Pikselli fotoğraflardan bir süre sonra yine resmi hesapta Beyaz Saray'ın görüntüsünü içeren kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların neyi işaret ettiğini merak etti.

