HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Piksel piksel fotoğraflar neyin nesi? Beyaz Saray gizemli paylaşımlarla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

İran savaşı nedeniyle hemen her adımı dikkatle takip edilen Beyaz Saray kafaları karıştırmaya devam ediyor. Şifreli mesajların olduğu kısa videolara yenileri eklenirken resmi sosyal medya hesabından art arda yapılan pikselli paylaşımlar da gizem yarattı. Dünya Trump'ın fotoğraflarını sorguluyor!

Mehmet Hazar Gönüllü

Beyaz Saray, tuhaf videolardan sonra şimdi de gizemli, piksel piksel kareler paylaştı. Sosyal medyada siber saldırı, gizli bir tanıtım videosu, bilgisayar korsanlığı gibi birçok senaryo ortaya atıldı.

ÖNCE SİLİNEN PAYLAŞIMLAR, ŞİMDİ PİKSELLİ KARELER

Beyaz Saray, 26 Mart Perşembe günü sosyal medya hesaplarında birtakım gizemli pikselli fotoğraf paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha şaşkına çevirdi. Trump yönetimindeki Beyaz Saray çarşamba günü de hiçbir açıklama yapmadan iki adet gizemli kısa video paylaşıp yaklaşık bir buçuk saat sonra paylaşımları silmişti.

GİZEMLİ PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez görüntülendi. Bazı kullanıcılar paylaşımların gizemini çözmeye çalışırken Beyaz Saray hesaplarının hacklendiğini düşünenler de oldu. İran'a saldırılar sürerken yapılan paylaşımlar akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

FOTOĞRAFLARDAKİLER TRUMP, VANCE VE RUBIO MU?

Hesapta paylaşılan pikselli fotoğraflardan birinde ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdiği düşünülüyor. İkinci fotoğrafta Başkan Yardımcısı JD Vance, üçüncüsünde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya benzediği yorumlarda çokça dile getirildi.

PAYLAŞIMLAR İPUCU MU?

Pikselli fotoğraflardan bir süre sonra yine resmi hesapta Beyaz Saray'ın görüntüsünü içeren kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların neyi işaret ettiğini merak etti.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İran Twitter Beyaz Saray savaş abd video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.