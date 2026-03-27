Piksel piksel fotoğraflar neyin nesi? Beyaz Saray gizemli paylaşımlarla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Beyaz Saray, tuhaf videolardan sonra şimdi de gizemli, piksel piksel kareler paylaştı. Sosyal medyada siber saldırı, gizli bir tanıtım videosu, bilgisayar korsanlığı gibi birçok senaryo ortaya atıldı.

ÖNCE SİLİNEN PAYLAŞIMLAR, ŞİMDİ PİKSELLİ KARELER

Beyaz Saray, 26 Mart Perşembe günü sosyal medya hesaplarında birtakım gizemli pikselli fotoğraf paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha şaşkına çevirdi. Trump yönetimindeki Beyaz Saray çarşamba günü de hiçbir açıklama yapmadan iki adet gizemli kısa video paylaşıp yaklaşık bir buçuk saat sonra paylaşımları silmişti.

GİZEMLİ PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez görüntülendi. Bazı kullanıcılar paylaşımların gizemini çözmeye çalışırken Beyaz Saray hesaplarının hacklendiğini düşünenler de oldu. İran'a saldırılar sürerken yapılan paylaşımlar akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

FOTOĞRAFLARDAKİLER TRUMP, VANCE VE RUBIO MU?

Hesapta paylaşılan pikselli fotoğraflardan birinde ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdiği düşünülüyor. İkinci fotoğrafta Başkan Yardımcısı JD Vance, üçüncüsünde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya benzediği yorumlarda çokça dile getirildi.

PAYLAŞIMLAR İPUCU MU?

Pikselli fotoğraflardan bir süre sonra yine resmi hesapta Beyaz Saray'ın görüntüsünü içeren kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımların neyi işaret ettiğini merak etti.