4 saniyelik gizemli video sosyal medyayı karıştırdı! Beyaz Saray'dan bilmece gibi paylaşımlar

Mehmet Hazar Gönüllü

İran savaşıyla dünyayı karıştıran ABD bu kez Beyaz Saray hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede silinen iki gizemli video ile sosyal medyayı karıştırdı. 4 saniyelik bir ses kaydı, birçok kişinin aklına “Büyük bir şey mi olacak?” sorusunu getirdi.

Sadece dört saniyelik bir video, bir kadın sesi ve apar topar silinen bir paylaşım… Dün gece geç saatlerde, Beyaz Saray’ın resmi X (Twitter) ve Instagram hesaplarından art arda iki kısa video paylaşıldı. Paylaşımlarda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

4 SANİYELİK İLK VİDEO KAFALARI KARIŞTIRDI

İlk video 21.15 sularında paylaşıldı. Cep telefonuyla çekildiği anlaşılan görüntüde kamera yere doğru tutulurken birinin ayakları görülüyor. Bu sırada bir kadın sesi “Yakında başlıyor, değil mi?” diye soruyor. Arka planda başka bir kişi “Evet” diye yanıt veriyor.

Ekranda ise yalnızca “sound on” (sesi açın) yazısı yer alıyor.

Newsweek'in aktardığına göre video, paylaşıldıktan yaklaşık 90 dakika sonra Beyaz Saray’ın X ve Instagram hesaplarından silindi.

İKİNCİ VİDEO GİZEMİ ARTIRDI

Saat 22.00 civarında paylaşılan ikinci video ise siyah, parazitli bir ekran gösteriyor. Arka planda bir telefon bildirim sesi duyulurken çok kısa süreliğine bir karede ABD bayrağı görülüyor.

Financial Express'te yer alan habere göre, silinen paylaşımda telefon ve ses emojileri bulunuyordu.

Paylaşımlar kısa sürede milyonlarca izlenme ve etkileşim aldı. Beyaz Saray ise videolar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

SOSYAL MEDYA DİKEN ÜSTÜNDE

İlk video paylaşıldıktan sonra bir saat içinde 1500 civarı yorum aldı. Yorumlara göre birçok kişi videoda duyulan kadın sesinin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’e ait olduğunu düşünüyor. Sorunun ise ABD - İran savaşında yaşanacak kritik bir gelişmeye işaret ettiği öne sürüldü.

ZAMANLAMA MANİDAR

Karoline Leavitt dünkü basın toplantısında, ABD güçlerinin İran’a yönelik askeri operasyonlarda “temel hedeflere ulaşmaya çok yakın” olduğunu söylemişti. Ayrıca İran’ın mevcut durumu kabul etmemesi halinde yeni saldırıların gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

"BÜYÜK BİR ŞEY GELİYOR"

Milyonlarca takipçisi olan yorumcu Mario Nawfal, ikinci video üzerine şu yorumu yaptı:
“Beyaz Saray az önce ikinci bir gizemli video paylaştı. Amerikan bayrağı üzerinde statik görüntü ve bir bildirim sesi. Savaş devam ederken üst üste iki muamma paylaşım… Büyük bir şey geliyor ve herkesin dikkatini çekmek istiyorlar.”

HACKLENDİĞİNİ DÜŞÜNENLER DE VAR

Sosyal medyada birçok komplo teorisi de ortaya atıldı. Bunlar arasında İran’a askeri saldırılarda yeni bir aşama, olası bir ateşkes açıklaması, yeni bir Beyaz Saray uygulaması ya da iletişim platformu, hesapların hacklenmiş olması veya sadece perde arkası görüntülerinin yanlışlıkla paylaşılması…

