Karpuzlu’da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 2026 Yılı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 2026 Yılı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Çobanisa Mahallesi ve Tekeler Mahallesi’nde bulunan Hakim Ahmet Akgün İlkokulu, Tekeler İlkokulu ve Tekeler Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi vurgulandı. Düzenlenen seminerde öğrencilere, yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme, bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli oyun alanlarının önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ile trafikte görünürlük ve yaya/okul geçitlerinde doğru hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim faaliyetinde öğrencilerin soruları da yanıtlanarak trafik güvenliği konusunda farkındalık artırıldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Aydın trafik
