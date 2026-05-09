Talas’tan çölyak hastası ailelere düzenli gıda desteği

Talas Belediyesi; ilçedeki gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal yardım programını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin sosyal hizmetleri kapsamında yürütülen çalışma ile, glutensiz gıdaya erişimde güçlük yaşayan ailelere destek olunuyor. Şu ana kadar Talas’ta ikamet eden ve çölyak rahatsızlığı bulunan 129 aile, belediye tarafından her ay düzenli olarak hazırlanan özel glutensiz gıda paketlerini alarak bu destekten faydalanıyor. Bu hizmetten yararlanmak için sadece Talas ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve çölyak hastalığına dair geçerli bir sağlık raporuna sahip olmak yeterli oluyor. Vatandaşların gelir durumu bu hizmetten faydalanmak için bir engel teşkil etmiyor, belirtilen iki şartı taşıyan herkese eşit hizmet sunuluyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 9 Mayıs Çölyak Gününe atıfta bulunarak, sosyal belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak bu hassas konuda vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Yalçın, 7 yıldan bu yana glutensiz gıda desteğinde bulunduklarını belirterek; "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Bu özel gün, çölyak hastalığına ve çölyaklı bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için önemli bir fırsat. Biz de Talas Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan çölyak hastası hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Beslenme, bu hastalıkta kritik öneme sahip ve glutensiz gıdaya erişim maliyetli olabiliyor. Bu nedenle, sadece Talas’ta ikamet eden ve raporu olan tüm ailelerimize, herhangi bir gelir kıstası gözetmeksizin düzenli olarak glutensiz gıda paketleri sunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, hemşehrilerimizin her an yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Yalçın ayrıca, çölyak hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artmasının önemine de dikkat çekerek, bütün çölyak hastalarına sağlıklı günler diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın özel hassasiyet gösterdiği çölyak hastalarına temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolisinin içinde gluten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

