Yediği mantar faciaya yol açtı! 5 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Beş aylık hamile Rüveyda Altuntaş, doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

ZEHİRLİ MANTAR NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre doğada yetişen mantarların zehirli olup olmadığını görüntüsüne bakarak anlamak çoğu zaman mümkün değil. Halk arasında doğru sanılan birçok yöntem ise hayati risk oluşturabiliyor.

Özellikle:

parlak renkli olması,

böceklerin yememesi,

yoğurtla tüketilince zararsız olacağı düşüncesi

ya da pişince zehrinin kaybolacağı inanışı

bilimsel olarak doğru kabul edilmiyor.

Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların bazı türlerinin yenilebilir mantarlara çok benzediğini ve bu nedenle deneyimli kişilerin bile zaman zaman yanılabildiğini belirtiyor.

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Mantar zehirlenmesinin belirtileri tüketilen mantarın türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı belirtiler ilk birkaç saat içinde ortaya çıkarken, bazı tehlikeli türlerde semptomlar 6 ila 24 saat sonra başlayabiliyor.

En sık görülen belirtiler arasında:

mide bulantısı,

kusma,

karın ağrısı,

ishal,

baş dönmesi

ve halsizlik yer alıyor.

İleri vakalarda ise:

karaciğer yetmezliği,

böbrek hasarı,

bilinç kaybı

ve çoklu organ yetmezliği gelişebiliyor.

Uzmanlara göre belirtiler hafif görünse bile zaman kaybetmeden hastaneye başvurmak büyük önem taşıyor.

MANTAR ZEHİRLENMESİ ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR Mİ?

Sağlık uzmanları, bazı yabani mantar türlerinin son derece güçlü toksinler içerdiğini ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle “Amanita phalloides” olarak bilinen ve halk arasında “ölüm meleği” adıyla anılan mantar türü, dünyadaki ölümcül mantar zehirlenmelerinin büyük bölümünden sorumlu tutuluyor.

Uzmanlara göre erken müdahale hayat kurtarıyor ancak bazı vakalarda yoğun tedaviye rağmen organ yetmezliği gelişebiliyor.

HAMİLELER VE ÇOCUKLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Doktorlar, hamileler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde mantar zehirlenmesinin çok daha ağır seyredebileceğini belirtiyor.

Hamilelik döneminde gelişen ağır zehirlenmelerin anne sağlığını, bebeğin gelişimini

ve gebeliğin devamını ciddi şekilde tehdit edebileceği ifade ediliyor.