Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı

Batman’da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, park halindeki otomobilin altında sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobilin altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır