Van’da bir hafta arayla 3’üncü köpek saldırısı: 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Van’ın Muradiye ilçesinde Kur’an kursuna giden 11 yaşındaki çocuk, 5 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Van’ın Muradiye ilçesinde Kur’an kursuna giden 11 yaşındaki çocuk, 5 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Kentte son bir hafta içinde yaşanan üçüncü saldırı, sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme getirdi.

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, okul çıkışı yemek yedikten sonra Kur’an kursuna gitmek üzere evden ayrılan 11 yaşındaki Yuzarsif Acar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki 5 köpeğin saldırısı sonucu bacağından ve kalçasından derin yaralar alan çocuk, önce Muradiye Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"BOĞAZIMI SIKACAKLAR SANDIM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Yuzarsif Acar, köpeklerin bir anda etrafını sardığını belirterek, "Okuldan geldim, eve gittim, yemek yedim. Dışarı çıktım Kur’an okumaya. Baktım çocuklar top oynamıyor, birdenbire köpekler bana saldırdı. Kaçtım; köşede beni sıkıştırıp ısırdılar. Sonra da okuldaki servis geldi. Ben gittim eve, sonra hastaneye geldim. Evet, 5 köpekti. Korku olarak; boğazımı sıkacak sandım, o korku vardı içimde" dedi.

"BELEDİYEYE VERDİĞİMİZ DİLEKÇELER SONUÇSUZ KALDI"

Yaralanan çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar ise mahalledeki köpek sorununa karşı defalarca uyarıda bulunduklarını ifade ederek, " Kendisi benim torunum olur. Okuldan gelirken camiye gitmiş, köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan, yaraları çok derin. Bunlara bir önlem alsınlar. Birkaç kere dilekçe verdik, uyardık belediyeyi" diye konuştu.

Gönderme Mahallesi Muhtarı Mehmet Sadık Polat, bölgedeki köpek sokak köpeği sorununu defalarca belediyeye bildirdiklerini belirterek, ""Muradiye Belediyesine defalarca başvurduk ancak toplama işlemleri yetersiz kalıyor. Daha da önemlisi, Çaldıran’da toplanan köpeklerin bizim köyün yol ağzına bırakıldığına dair mahalle sakinlerinin şahitliği var. Bir aracın bagajı açılıp köpekler buraya salınıyor. Bu sadece Muradiye’nin değil, çevre ilçelerin de ortak sorumsuzluğudur. Bir canımızı kaybettik, diğerleri hala hastanede. Bugün Büyükşehir Belediyesi ekip gönderdi ama bu önlemlerin sürekliliği şart" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ VAKA"

Geçtiğimiz hafta Saray ilçesinde meydana gelen saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı. Tedavisi süren Ayaz’ın babası Veysi Özsoy, hastanede Yuzarsif Acar ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

