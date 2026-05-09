AK Partili vekilin paylaşımı dillere düştü! Yapay zeka mı?

5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ülke çapında büyük rağbet gördü. Fuara ilişkin AK Parti'nin Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan'ın paylaşımları ise sosyal medyada viral oldu.

YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ MÜ?

Erkan'ın, değişmeyen bir surat ifadesi ve duruşuyla farklı yerlerdeki fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Kullanıcılar Erkan'ın, yapay zeka kullanarak bu fotoğrafı yaptırdığı yönünde iddialarda bulundu.