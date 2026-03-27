Trump'tan canlı yayında sunucuya şaşkına çeviren yanıt: "Daha da güzelleşmişsin"

İkinci defa başkanlık koltuğuna geldiği günden beri sıradışı karar ve davranışlarla dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de bir canlı yayında kadın sunucuyla ilginç bir diyaloga imza attı. Sunucunun sorusuna doğru yanıt vermek yerine, "Yıllar önce Trump Tower'da yediğimiz öğle yemeğini hatırlıyor musun? Daha da güzelleşmişsin" diyerek yine tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump Fox News ekranlarında, sunucu Dana Perino ile dikkat çeken bir diyaloga imza attı. Canlı yayınlanan programda söz alan Perino, İran’daki duruma ilişkin yönelttiği soruya verdiği yanıt dünya çapında gündem oldu.

Perino'nun sorusu şu şekildeydi:

“İran halkından hiçbir şey görüp duyamamamız endişe verici. Sanırım bunun sebebi internetin kesilmiş olması ve genel olarak onlar için bir kaygı duyulduğunu düşünüyorum. Hükümetlerinin onlara çok kötü davrandığı ortada, ocak ayında binlercesini öldürdü. Nasıl olduklarına dair bir bilginiz var mı? İçme suyu ve yiyecekleri var mı?”

"O ÖĞLE YEMEĞİNİ HATIRLIYOR MUSUN?"

Trump ise soruya doğrudan yanıt vermek yerine sohbeti farklı bir yöne çekti:

“Var. Ama ondan önce, yıllar evvel Trump Tower henüz yeni bir binayken, alt katında yediğimiz o öğle yemeğini hatırlıyor musun?"

"DAHA DA GÜZELLEŞMİŞSİN"

Perino’nun "Çok uzun zaman önceydi" şeklindeki hatırlatması üzerine söze devam eden Trump, "Evet, uzun zaman oldu. Hiç değişmemişsin. Bunu söylememem gerekiyor, siyasi kariyerimin sonu olur belki ama şimdi eskisinden daha da güzelleşmiş olabilirsin" diyerek sunucuya iltifatlarını sürdürdü.

ABD Başkanı ayrıca “Artık bir kadının güzel olduğunu söylemeye izin verilmiyor.” dedi.

Trump, İran halkına ilişkin soruya ise daha sonra yanıt vererek, “Protesto etmemelerinin sebebi vuruluyor olmaları” ifadesini kullandı.

