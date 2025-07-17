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Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! ABD Başkanı Trump'ın hastalığı belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! ABD Başkanı Trump'ın hastalığı belli oldu
Begüm Özkaynak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! ABD Başkanı Trump ın hastalığı belli oldu 1

"KRONİK VENÖZ YETMEZLİK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! ABD Başkanı Trump ın hastalığı belli oldu 2

SAĞLIK DURUMUNUN 'MÜKEMMEL OLDUĞU' VURGULANDI

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! ABD Başkanı Trump ın hastalığı belli oldu 3

Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Beyaz Saray hastalık
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