Beyaz saraydaki gerilim sonrası bu açıklama gündem oldu: "Artık onunla çalışamayız"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasında bugün yeraltı kaynaklarının kullanımına ilişkin anlaşma imzalanacaktı. Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Zelenskiy'e olan sözleri damgasını vurdu. Toplantıda tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

SON DAKİKA — Trump’ın en yakın arkadaşlarından ABD Senatörü Graham, Beyaz Saray’da yanımıza geldi ve konuştu:



•ZELENSKİ YA İSTİFA ETMELİ VE YERİNE İŞ YAPABİLECEĞİMİZ BİRİNİ GÖNDERMELİ YA DA DEĞİŞMELİ



•ZELENSKİ’YE GELİRKEN YEMİ YUTMA DEMİŞTİM



•ARTIK ONUNLA ÇALIŞAMAYIZ — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 28, 2025

CNN Türk & Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un X (Twitter) hesabından paylaştığı bilgiye göre; Trump’ın en yakın arkadaşlarından ABD Senatörü Graham, Beyaz Saray’da gazetecilerin yanına giderek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Garaham'ın dikkat çeken açıklamaları ise şu şekilde:

Zelenskiy ya istifa etmeli ve yerine iş yapabileceğimiz birini göndermeli ya da değişmeli.

Zelenskiy'e gelirken yemi yutma demiştim.

Artık onunla çalışamayız.