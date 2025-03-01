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Beyaz saraydaki gerilim sonrası bu açıklama gündem oldu: "Artık onunla çalışamayız"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 00:44
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Beyaz Saray'daki görüşen ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasında tartışma çıktı. ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. Görüşmeye ikili arasındaki tartışma damga vururken Trump’ın en yakın arkadaşlarından ABD Senatörü Graham dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Graham, "Artık onunla çalışamayız" dedi.

Beyaz saraydaki gerilim sonrası bu açıklama gündem oldu: "Artık onunla çalışamayız"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

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ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasında bugün yeraltı kaynaklarının kullanımına ilişkin anlaşma imzalanacaktı. Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Zelenskiy'e olan sözleri damgasını vurdu. Toplantıda tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

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CNN Türk & Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un X (Twitter) hesabından paylaştığı bilgiye göre; Trump’ın en yakın arkadaşlarından ABD Senatörü Graham, Beyaz Saray’da gazetecilerin yanına giderek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Garaham'ın dikkat çeken açıklamaları ise şu şekilde:

Zelenskiy ya istifa etmeli ve yerine iş yapabileceğimiz birini göndermeli ya da değişmeli.

Zelenskiy'e gelirken yemi yutma demiştim.

Artık onunla çalışamayız.

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Anahtar Kelimeler:
trump zelenski zelenskiy
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