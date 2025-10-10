HABER

Beyaz Saray’dan barış ödülünü Trump’a vermeyen Nobel Komitesi’ne tepki

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı bir muhalefet liderine veren Nobel Ödülü Komitesi’nin, "Barıştan çok siyaseti ön planda tuttuğunu" iddia etti.

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuelalı muhalefet lider Maria Corina Machado’ya verilmesini eleştirdi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir yüreğe sahip ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı" ifadelerini kullandı.
Trump, Nobel Barış Ödülü’nü almak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, Trump’ın ikinci döneminin başında sona ermişti. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu.

