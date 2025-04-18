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Beyin kanaması geçiren hamile kadın doktorların müdahalesiyle hayata tutundu

Van'da beyin kanaması geçiren 8 haftalık hamile kadın, 4 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyin kanaması geçiren hamile kadın doktorların müdahalesiyle hayata tutundu

İpekyolu ilçesinde 33 yaşındaki Elif İşnas, beşinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendikten bir hafta sonra baş ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen 8 haftalık hamile İşnas, ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık merkezine sevk edildi.

Burada, kapalı ameliyat olarak bilinen endovasküler girişimle baloncuk kapatma işlemi uygulanmak istendi ancak cerrahi müdahalenin daha uygun olacağına karar verilmesi üzerine hasta, yeniden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan ve ekibinin 4 saat süren beyin ameliyatının ardından anne ve karnındaki bebeği hayata tutundu.

Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan anne, taburcu edilecek.

Doğan, gazetecilere, beyin kanaması geçiren hasta için zor bir ameliyat yaptıklarını söyledi.

Hastanede ilk kez uygulanan ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Açık beyin ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an ameliyatın 16. günündeyiz, hastamızın taburculuğu planlanmakta. Gebeliği devam etmekte olup, bebek, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarımızca yakından takip edilmekte. Bu tarz vakalar, gebelikte görülen beyin kanaması nedeniyle gerçekleştirilen beyin anevrizması ameliyatları açısından dünyada nadir olarak kabul edilmekte. Bu, hastanemizde gebe bir hastaya bu şekilde uygulanan ilk ameliyat oldu. Hem hastamızın hem de bebeğimizin genel durumu şu an için iyi"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren İşnas ise "Şiddetli baş ağrısı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildim. Beyin kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. Yoğun bakıma alındım. Ameliyat başarılı geçti. Şu an çok şükür iyiyim. Hocama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması Van hamile
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