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Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı!

Sivas'ta beyin tümörü nedeniyle görev yaptığı hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık (46), beyaz önlüğüyle son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin tümöründen ölen doktor, beyaz önlüğüyle uğurlandı!

Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık'ın beyninde 2018 yılında tümör tespit edildi. Tedavi süreci başlayan Kırbıyık, bu süre zarfında iki kez ameliyat oldu. Beynindeki tümörün tekrar büyümesi üzerine Orhan Kırbıyık, görev yaptığı hastanede yaklaşık 10 gün önce bir kez daha ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Kırbıyık, dün hayatını kaybetti. Dr. Orhan Kırbıyık için Numune Hastanesi Başhekimliği önünde bugün tören düzenlendi. Törene; İl Sağlık Müdürü Dr. Onur Mahmutoğlu, Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, Kırbıyık'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Kırbıyık'ın doktor önlüğü tabuta konuldu. Orhan Kırbıyık'ın yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, meslektaşları da duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından Kırbıyık'ın cenazesi defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas hastane
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