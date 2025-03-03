Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı! O iddialar için 'Söz konusu değildir' dedi

Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla, “ihalaye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından başlatılan soruşturmada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcılık ifadesi tamamlanan Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanma istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

KÖSELER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Köseler, Savcılıkta verdiği ifadede, Beykoz Belediyesi’nde ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde odasında ya da bir başka yerde görüşmediğini, fiyat alışverişinde bulunmadığını, yönlendirmesinin olmadığını ve talimat vermediğini belirterek, şunları söyledi:

"MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

“Belediye bünyesi 25 müdürlük iken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur. İş yoğunluğu ve hayatın akışında benim ihale süreçleri ile ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir. Örneğin İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Bu müdürlük kurulana kadar İş ve İşlemler Destek Hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldü. Benim bu kadar yoğun müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem söz konusu değildir.

"BEN KONULARIN TARAFI DEĞİLİM"

Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine bile dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbirinin tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele, bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş’ün (özel kalem müdürü) ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur.”