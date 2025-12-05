Beykoz'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarpıp yola savruldu: 2 yaralı

Kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen Mustafa A. yönetimindeki 09 ABE 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün kontrolü kaybederek ağaca çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır