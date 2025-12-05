HABER

Beykoz'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarpıp yola savruldu: 2 yaralı

Beykoz'da ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen Mustafa A. yönetimindeki 09 ABE 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu.

Beykoz da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarpıp yola savruldu: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beykoz da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarpıp yola savruldu: 2 yaralı 2

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün kontrolü kaybederek ağaca çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

