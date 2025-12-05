HABER

Bolu'da trafik kazası! 2 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi’nde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Berkay Ö. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Berkay Ö. ve diğer otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiye İstanbul istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
