HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beylikdüzü’nde metruk binada erkek cesedi bulundu

Beylikdüzü’nde metruk bir villanın içerisinde erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan ceset polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Beylikdüzü’nde metruk binada erkek cesedi bulundu

Olay, saat 20.37 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galip Esmer Caddesi üzerinde bulunan metruk bir villanın içerisinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Üç vatandaşın metruk binanın çatısına çıkmaya çalışırken villanın içerisinde bulunan bir odada iple asılı halde erkek cesedi bulması üzerine polise haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Türkmenistan uyruklu Hudaybergenov isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Cesedin bir süredir binada olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da erkek cesedi bulunduBursa'da erkek cesedi bulundu
Tarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandıTarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandı

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.