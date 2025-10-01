HABER

Beylikdüzü'nde pusu kurulup öldürülen gencin babası konuştu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde evden işe giderken pusu kurularak öldürülen 27 yaşındaki Akın Can Haberveren son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan acılı baba Mehmet Haberveren, "Kardeşi birileriyle kavga ediyor, yurt dışına gidiyor. Bilet buna kesiliyor" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar'da yaşanmıştı. Sabah saatlerinde işe giderken motosikletli bir kişi tarafından pusu kurularak art arda ateş edilip öldürülen Akın Can Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 27 yaşında henüz 1 yıllık evli olan Haberveren'in cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Acılı baba Mehmet Haberveren yaşananları anlatarak, "Çocuğuma pusu kuruluyor. 9 tane kurşun yarası alıyor. Orada can çekişiyor. Devletimize güveniyorum. Başka bir şey demiyorum. 27 yaşında daha baharında. 1 yıllık evli. Ekmeğinde gücünde. Kardeşi kavga ediyor birileriyle. Kardeşi yurt dışına gidiyor. Bilet buna kesiliyor. Yazık günah. Ciğerim yanıyor" dedi.

Öte yandan, polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

