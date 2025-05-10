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Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralı sayısı 40’a yükseldi

Beylikdüzü’nde bir metrobüsün yolcu almak için durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemede bulundu.

Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralı sayısı 40’a yükseldi

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

VALİ GÜL KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, kaza alanında incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Vali Gül, "Kazayı öğrendikten sonra Emniyet Müdürümüz ile birlikte hastanelerde hastalarımızı ziyaret ettik. Maalesef toplamda 40 tane yaralı hemşerimiz var. Bunların içerisinde 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Buraya gelerek İETT Genel Müdürümüzden kazayla ilgili bilgiler alıyoruz. Bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Kurumların kendi içerisindeki idari süreç de başlıyor. Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak.

Ama sizin de bizim de gördüğümüz, metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde öndeki metrobüsten inen yolcular savruluyor. Duramama sebebi nedir inceleme neticesinde ortaya çıkacak. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs kaza
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