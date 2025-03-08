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  4. Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den 'Operasyon yapılacak' iddialarına yanıt geldi!

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den 'Operasyon yapılacak' iddialarına yanıt geldi!

08.03.2025 17:22
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 'Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon yapılacak' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Güney yaptığı açıklamada, "Dolaşıma sokulan iddiaların tamamı hukuki dayanaktan yoksundur ve kasıtlıdır. Yalan, karalama ve iftira temelli, gayrı ahlaki ve gayrı hukuki girişimlere karşı asla geri adım atmayacağımın, tüm hukuki ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den 'Operasyon yapılacak' iddialarına yanıt geldi!

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, Beyoğlu Belediyesi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklamada bulundu. Güney yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Aslında gündemi böylesi bir açıklama ile meşgul etmek istemezdim lakin bir televizyon kanalında, bir yorumcu tarafından, Beyoğlu Belediyesi'nin adı karıştırılarak dile getirilen, esas itibarıyla şahsımı hedef alan mesnetsiz iddia ve iftiraları alenen yayma çabalarına karşı yanıt verme zorunluluğum doğmuştur.

Öncelikle vurgulamak isterim ki, 'Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon yapılacak' şeklinde dolaşıma sokulan iddiaların tamamı hukuki dayanaktan yoksundur ve kasıtlıdır. Şahsım ve belediyemiz hakkında yalan ifadelerle bezeli karanlık bir algı operasyonu yürütülmek istenmektedir.

Yalan, karalama ve iftira temelli, gayrı ahlaki ve gayrı hukuki girişimlere karşı asla geri adım atmayacağımın, tüm hukuki ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Beyoğlu Belediyesi'nden emekli olmuş işçi bir babanın evladı olarak, Beyoğlu halkının teveccühüyle seçilerek, doğup büyüdüğüm Beyoğlu'na hizmet etmeye başladığım 31 Mart 2024 tarihinden bu yana, hesabını veremeyeceğim tek bir icraatım olmamıştır.

Sokaklarını adım adım gezdiğim, çocukluğumu, eğitim hayatımı, gençliğimi geçirdiğim, iş hayatına atılıp ekmeğimi kazandığım, ailemi kurduğum Beyoğlu'nda beni herkes tanır. Gençlik yıllarımda, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığım, Beyoğlu İlçe Başkanlığıyla devam ettiğim siyasi yaşamım, tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiştir.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmaktan, mutluluk ve onur duyarım. Vatanın bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyen, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine kararlılıkla bağlı bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu da beni tanıyan herkes bilir.

Kimse, belli çıkar gruplarına hizmet etmek amacıyla, şahsımın adını terör ya da şiddetle yan yana getirmeye cüret edemez. Aksini iddia edenlerle, her platformda ve yasalar önünde hesaplaşmaya hazırım. İnan Güney, Beyoğlu halkının iradesi ve güveniyle seçilmiş bir Cumhuriyet Halk Partilidir.

Bilindiği gibi halkımız, 31 Mart 2024'te 30 yıldır, hizmetten mahrum bırakılmış, kaynakları heba edilmiş Beyoğlu Belediyesi'ndeki gidişata dur demiş; görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Belediye Başkanı olarak şahsıma vermiştir. Yıllar sonra, Beyoğlu'nun tekrar halkçı belediyeciliğe kavuşması, belli grup ve odaklara değil, Beyoğlu'nda yaşayan herkese hizmet götürülmesi kimi çevrelerde hazımsızlık yaratmıştır.

Göreve geldiğimizden beri, israfı önlememiz, kamu kaynaklarını belli çıkar gruplarına değil, halkımızın hizmetine sunmamız, bazı odakların hesaplarını bozmuştur. Asıl rahatsızlıkları, sadece 1 yıllık hizmet süremiz içinde açtığımız Emekli Evleri, Emekçi Evleri gibi hizmetlerimiz, çocuklarımıza dağıttığımız beslenme paketlerimiz, okullarımızda öğrencilerimiz temiz suya kavuşsun diye yaptığımız su sebillerimiz, ring seferlerimiz, engellilerimize sunduğumuz Engelsiz Taksi'lerimizdir.

Asıl rahatsızlıkları, Beyoğlu halkının takdirini kazanan, gayretlerimiz ve hizmetlerimizdir. Asıl rahatsızlıkları, Beyoğlu'nu, önceki yönetimin sebep olduğu 30 yıllık enkazdan kurtarma irademizdir. Onlara, rahatsızlık vermeye devam edeceğim. Şahsıma yönelik kimi ağızların ürettiği bu yalan ve karalama çalışmalarının, beni tanıyan Beyoğlu halkı üzerinde hiçbir tesiri olmayacağını ise herkes bilmelidir.

Büyük mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin 'Sen doğru dur, eğri belasını bulur' öğüdünü asla unutmadan, doğup büyüdüğüm, emekçi babamın bana bıraktığı bir emanet saydığım Beyoğlu'na, Beyoğlu'nda hangi partiden olursa olsun yaşayan tüm komşularıma hizmet için çalışmaktan asla geri durmayacağım. Şahsıma yönelik ucuz karalama çabalarının ve yayıncılık ahlakına sığmayan üslubun takdirini değerli Beyoğlu halkının ve ülke kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu belediye
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