Beyoğlu'nda kahreden haber! 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın çıkan evde yaşayan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki yangın, sabah saat 06:00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak’ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi.

ALEVLER BİNAYI KAPLADI

Henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple 2 katlı binanın giriş katında alevler yükseldi.

Yoğun dumanı ve alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, 2 yaşındaki bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın söndürüldü.

Çalışmalar sonrası Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek yanan giriş katta inceleme başlattı. İncelemeler sonrası bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

