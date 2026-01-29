HABER

Beyoğlu'nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Tamer Kaya, birkaç gün önce yanında kalmaya başlayan oğlu Uğur Kaya'yı (33) vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendi canına kıydı. Tamer Kaya'nın yeğeni cesetleri bulan kişi olurken ifadesi de ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu

Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Olaydan 1 saat önce ablasını arayarak oğlunu ve kendisini öldüreceğini söylediği öğrenilen Tamer Kaya'nın yeğeni M.P., annesinin uyarısıyla evi kontrol edince cesetleri buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, annesiyle yaşayan Uğur Kaya'nın birkaç gün önce Erzincan'dan babasının yanına geldiği ortaya çıktı.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 1

TARTIŞMA SONRASI HEM OĞLUNU HEM KENDİNİ VURDU

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Z.M. (49) ile yaşayan Uğur Kaya, birkaç gün önce babası Tamer Kaya'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 2

EVİ KONTROL EDİNCE CESETLERİ BULDU

Olayın ardından Tamer Kaya'ya ulaşamayan ablası S.K. (56), kızı M.P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. M.P.'nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine M.P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 3

ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 4

"ANNEMİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Öte yandan Tamer Kaya'nın yeğeni M.P.'nin poliste verdiği ifadede; olayın yaşandığı binada yaşadığını belirterek, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi. Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden M.P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi S.K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti. Dayısının yaşadığı eve gelen M.P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini söyledi.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 5

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 6

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 7

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 8

Beyoğlu nda korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

