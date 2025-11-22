Beyoğlu'nda skuter hırsızlığı! Kameralara yansıdı

Olay, Kuloğlu Mahallesi'nde 10 Eylül saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen 2 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra skuterin önüne geldi. Bir kişi etrafı kontrol ederken diğeri de skuteri çaldı. 2 Şüpheli skuterle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Skuterının yerinde olmadığını gören sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada eşkalleri belirlenen C.Y. (32) ve O.A. (28) çalınan skuter ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SKUTER HIRSIZLARI KAMERADA

İki şüphelinin hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokağa gelen 2 şüpheliden birinin etrafı kontrol etmesi diğerinin de skuteri çalarak kaçması görülüyor.

İki şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Açıktan Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. C.Y ve O.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır