HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu’nda, iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokak üzerinde bulunan İki katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu’nda, iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokak üzerinde bulunan İki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt katında çamaşırhane, üst katında ise cila atölyesi bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin hızla yayılması sonucu üst katta bulunan cila atölyesinde büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangın ile ilgili inceme başlatıldı.

Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef olduKırşehir'de devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiErzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.