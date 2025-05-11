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Beyşehir'de 2 ayrı kaza! Çocuğuna bisiklet kullanmayı öğretirken ağacın altında kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de 2 ayrı kaza! Çocuğuna bisiklet kullanmayı öğretirken ağacın altında kaldı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Emen Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tarlaya giden 4 yaşındaki A.Ç., oyun oynarken elini götürdüğü mibzer makinesine sağ elini kaptırdı. Yaşanan kazada iki parmağı sıkışarak ezilen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde yaşanan diğer kazada ise eşinin üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrettiği esnada devrilen aracın altında kalan F.T. yaralandı. Yaralı kadın, özel araçla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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