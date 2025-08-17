HABER

Beyşehir’de korkutan anız yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı noktada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Beyşehir’in iki farklı noktasında gün içerisinde anız yangınları meydana geldi. İlk yangın, Karaburun plajının yakınlarındaki bir tarım arazisinde yaşandı. Ateşe verilen anızlardaki alevler ormanlık alana doğru hızla yayılırken, orman ekiplerinin gelmesi ile güçlüklü kontrol altına alındı. Yangına ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Beyşehir’de ikinci yangının adresi ise Karadiken Mahallesi oldu. Yerleşim merkezinde binaların bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşların ardından çevresindeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, anız yangınları ile ilgili inceleme başlattı.

