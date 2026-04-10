Beyşehir’de yasak dönemde kaçak avlananlara 439 bin lira ceza

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı çerçevesinde yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, göl çevresindeki karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar ile balık ve sülük avlak sahaları titizlikle kontrol edildi. Yasak dönemde kaçak av amacıyla göl içerisine bırakılan ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanılan filika, ağ ve çeşitli istihsal malzemelerine de el konuldu. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 12 kişiye toplam 439 bin 652 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında uygulanan 90 günlük av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekilerek, balıkların sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesinin ekolojik denge açısından hayati olduğu ifade edildi. Yetkililer, su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, yasağa aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağını belirtti.



