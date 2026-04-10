HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyşehir’de yasak dönemde kaçak avlananlara 439 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, devam eden av yasağına rağmen kaçak avcılık yapanlara yönelik yapılan denetimlerde toplam 439 bin 652 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı çerçevesinde yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, göl çevresindeki karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar ile balık ve sülük avlak sahaları titizlikle kontrol edildi. Yasak dönemde kaçak av amacıyla göl içerisine bırakılan ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanılan filika, ağ ve çeşitli istihsal malzemelerine de el konuldu. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 12 kişiye toplam 439 bin 652 lira idari para cezası uygulandı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında uygulanan 90 günlük av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekilerek, balıkların sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesinin ekolojik denge açısından hayati olduğu ifade edildi. Yetkililer, su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, yasağa aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.