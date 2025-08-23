Bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın kız kardeşinden duygulandıran paylaşım: "Abimi uyandıramadığım 13. sabah"

Geçtiğimiz 10 Ağustos gecesi Keçiören'de, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

KIZ KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Hakan Çakır’ın kardeşi Melisa Çakır:

"Günaydın. Abimi uyandıramadan geçirdiğim 13. sabah. Zanlılar her gün birbirlerine 'günaydın' diyebiliyorlar.Unutma, unutturma!"