Bilardo farklı türlere sahiptir. Bilardo içerisinde üç popüler tür mevcuttur. Bu türler arasında karambol, pool (Amerikan bilardo) ve snooker yer almaktadır. Bilardo ıstaka adı verilen bir sopa, toplar ve masadan oluşur. Kolay ulaşılabilirliği amatör seviyelerde popüler olmasını sağlamaktadır. Bilardonun profesyonel aşamalarında mekanik ve biyolojik uzmanlaşma süreçleri mevcuttur.

Öncelikle bilardo içerisinde açılara dayanan geometrik bir temele sahiptir. Vuruşlar sırasında topun yönü, sekmesi, diğer toplarla ve saha kenarlarıyla etkileşimi gibi birçok değişken hesaplanır. Milimetrik hassasiyet gerektirir.

Bilardo masasının yüzeyinde bulunan yeşil örtü sürtünmeyi azaltan bir etkiye sahiptir. Top masa üzerinde kayarak ilerler. Bu durum atışları kolaylaştırır. Ancak doğal koşulların azaltılması topun diğer toplar ve masanın kenarlarıyla çarpışmasındaki etkinin kontrolünü sporcuya bırakmış olur. Yani bilardo sporcusu atışı sırasında hem açıları hem de uygulayacağı kuvvet miktarını detaylıca hesaplaması gereklidir. Vuruş hassasiyetinde bilardo eldiveni düzenleyici görevi görebilir.

Bilardo oyuncuları neden eldiven takar?

Bilardo oyuncuları açısından iki ilke önemlidir. Vuruşlar öncelikle geometrik bir düzlemde gerçekleştirilir. Oyun sırasında amaç bir sonraki hamlelere göre oyun kurmaktır. Oyuncu her atışı sırasında oyunun kalan kısmındaki pozisyonlarını açısal olarak düşünür. Bilardo masasının dikdörtgen yapısı ve köşelere sahip olması topun konumuna göre çeşitli geometrik açıların kurulabilmesini sağlar. İkinci aşamada ise kuvvet aktarımı ve vuruş kısmıdır. Sporcu zihninde çizdiği oyunu yüksek bir hassasiyet ile uygular. Bu yıllar süren nörolojik bir kas hafızası sürecidir. Sporcunun motor becerileri deneyimlediği açılar ve pozisyonlar üzerinden gerekli miktarda kuvveti üretmeye alışır. El, bilek, omuz ve vücut pozisyonuna göre alışkanlık kazandığı atışı gerçekleştirebilir. Ancak burada önemli bir değişken söz konusudur.

İnsanın biyolojik yapısı ortama, zamana ve mekana göre reaksiyon gösteren organik bir değişim sürecindedir. Sporcunun atışı sırasında terlemesi, el yüzeyindeki deformasyonlar, mekan içerisindeki total sıcaklığın vücuda etkileri gibi konular düzensiz yapıdadır. Bilardo sporcuları dış etkenler ve biyolojik tepkimelerin yarattığı değişkenliğe karşı eldiven takabilir.

Bilardoda eldiven takılması zorunlu değildir. Sporcular için eldiven sürtünmeyi azaltıcı etkiye sahiptir. El yüzeyindeki çeşitli deformasyon alanlarını düzeltir. Mikrofiber yapısı ile terleme ve nemlenme gibi atış hassasiyetini etkileyecek ve ıstakanın kaymasına sebep olabilecek durumları ortadan kaldırır. Terleme arttığında derinin yüzeyi mikro ölçekte yapışkan hale gelir ve statik sürtünme katsayısı yükselir. Bu her atışta sürtünme etkisinin katlanmasına sebep olur. Sporcu atışları sırasında ıstakanın eline takıldığı hisseder.

Bilardo eldiveni hidrofobiktir. Yani sıvıyı sadece emmez ve ıstakaya geçmesini de önler. Bu sayede cilt yağı sebebiyle ıstaka üzerinde oluşan mikro hasarı da önler. Sporcuların alışkanlık edinebileceği stabil vuruş şartlarının yerleşmesinde önemli bir araçtır.