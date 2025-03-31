Bilecik’te iki kardeşe kanlı pusu

Alınan bilgilere göre, Bursa Caddesi’nde meydana gelen olayda Ömer K., henüz bilinmeyen bir sebeple iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Adnan E. ve Turan E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırgan Ömer K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.