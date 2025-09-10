Bilecik'te trafik kazası! 1 yaralı

Kaza; Bilecik merkez Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinden Dedeoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Mert B., Adnan P. idaresindeki otomobilin yanından geçtiği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağını aracın sol ön teker kısmına taktırdı. Yaşanan bu olay sonrası dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü Mert B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır