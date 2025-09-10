HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik'te trafik kazası! 1 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bir otomobilin yanından geçerken ayağını taktırması sonucu dengesini kaybederek düşüp yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası! 1 yaralı

Kaza; Bilecik merkez Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinden Dedeoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Mert B., Adnan P. idaresindeki otomobilin yanından geçtiği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağını aracın sol ön teker kısmına taktırdı. Yaşanan bu olay sonrası dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü Mert B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu
İşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrıİşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.