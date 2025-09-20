HABER

Bilecik'te yangın: Tarım ekipmanları kül oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında tarım ekipmanları yandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bilecik’te çıkan yangında 1 traktör, 1 ilaçlama tankeri, 1 sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kül oldu.

Osmaneli ilçesinin Ciciler Köyü’nde, Recep Toprak’a ait evin ardiyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Osmaneli ve Pamukova belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arozözler müdahale etti.

Alevlerin ekiplerin anında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Ancak yanan evin ardiyesinde birçok tarım ekipmanı zarar gördü.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

