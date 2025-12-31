Bilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sahte ve kaçak alkole yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve kaçak ve sahte alkollü içki riskini azaltmak amacıyla denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında alkollü içki satışı yapılan işletmeler mercek altına alındı. Toplumda erişilebilirliğin azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde 15 işletmede bandrol ve barkod kontrolleri yapılarak, denetimlerde, ürünlerin yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Yılbaşı öncesi benzer denetimlerimiz artarak devam edecek vatandaşlarımızın sahte ve kaçak alkollü içkilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

