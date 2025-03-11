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  4. Bilecik'te yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi! Bir kişi hakkında işlem başlatıldı

Bilecik'te yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi! Bir kişi hakkında işlem başlatıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 11:10
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Bilecik'te yapılan kaçakçılık operasyonunda yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi.

Bilecik'te yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi! Bir kişi hakkında işlem başlatıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tütün ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından bir ihbar üzerine yapılan operasyonda 740 paket gümrük kaçağı sigara, 31 adet gümrük kaçağı parfüm ve 1 adet gümrük kaçağı blender ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A.D., (25) isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARI YETKİLİLERE BİLDİRİN ÇAĞRISI

Kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen emniyet güçleri, kent genelinde bu tür operasyonların süreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak ürünlerin hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik sigara parfüm kaçak
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