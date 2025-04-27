Bilecik’te ev yangınına hızlı müdahale can kaybını önledi

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi 2 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde bir evin zemin katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen ev halkına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI

Bölgeye sevk edilen OEDAŞ ekipleri, gerekli kontrolleri sağladı. Evin kiler olarak kullanılan bölümündeki buzdolabından kaynaklandığı belirtilen yangında maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır