HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te şüpheli ölüm

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evinde cenazesi bulunan şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Sokak’ta meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Murat Akkoç’tan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Akkoç’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Murat Akkoç’un yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Alzheimer hastası annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Akkoç’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Akkoç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Akkoç’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.