Bilecik’te şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Sokak’ta meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Murat Akkoç’tan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Akkoç’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Murat Akkoç’un yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Alzheimer hastası annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Akkoç’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Akkoç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Akkoç’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır