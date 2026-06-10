HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı

Burdur’da mayıs ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 267 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı.

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mayıs Ayı Trafik İstatistik Bülteni’ne göre, Burdur’da polis ekiplerinin ve jandarma sorumluluk alanında mayıs ayında toplam 267 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 163’ü ölümlü-yaralamalı kaza, 104’ü ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 264 kişi de yaralandı.
Burdur’da bu yılın ilk 5 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk bölgesinde 597 ölümlü-yaralamalı, 426 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 43 kişi hayatını kaybederken, 967 kişi yaralandı.

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı 1

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı 2

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı 3

Burdur’da mayıs ayında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 264 kişi yaralandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralıSamsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da motosiklet devrildi: 1 yaralıElazığ’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.