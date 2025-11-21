HABER

Bilecik’te tır otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece D-650 karayolunda Sakarya istikametine seyreden Sağdık S. idaresindeki 15 ABD 344 plakalı çekici/tır, emniyet şeridinde duraklama yapan Mehmet Ali Ş.’nin kullandığı 43 RC 900 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

