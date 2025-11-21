Bilecik’te tır otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, dün gece D-650 karayolunda Sakarya istikametine seyreden Sağdık S. idaresindeki 15 ABD 344 plakalı çekici/tır, emniyet şeridinde duraklama yapan Mehmet Ali Ş.’nin kullandığı 43 RC 900 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA