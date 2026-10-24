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Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi mevkiinde, İnegöl-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi.

Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi mevkiinde, İnegöl-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, M.G. (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 tırın da karışmasıyla kaza zincirleme hale geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü C.Z. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 1

Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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