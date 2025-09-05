Bilgisayarlar saniye başına milyonlarca veri işleme kapasitesine sahip cihazlardır. Günümüzde bilgisayarın işlemci, RAM ve ekran kartı gibi donanımları kendi başlarına yüksek performans verici şekilde üretilmektedir. Sonuç olarak enerji tüketimi de artmaktadır. Enerji tüketiminin getirdiği ısınma sorunu bilgisayarların soğutma sistemi olan fanlarla sağlanır. Fanlar bilgisayar içerisinde bileşik olarak tasarlanabilir. Harici fanlarla da soğutma işlemi desteklenir.

Bilgisayar fanlarından temelde iki performans beklenir. İlki fanın eko-dost, yani harcadığı enerji miktarının düşük olmasıdır. Düşük enerjiyle yüksek performans fanlar için önemlidir. İkinci olarak kullanıcı deneyimine doğrudan yansıyan ses sorunudur. Bilgisayar fanından ses gelmesi kullanıcıların şikayetçi olduğu bir konudur.

Fanlar başlangıçta minimum ses çıkartma üzerine tasarlanır. Zaman içerisinde bilgisayar fanından ses çıkması sorunu gelişebilir.

Bilgisayar fanı neden ses yapar? Bilgisayar fanı sesi nasıl giderilir?

1. Toz ve kir birikmesi fan performansını düşürür

Fanlar, içten dışa hava akımı oluşturarak çalışır. Kullanıcılar tarafından "hava üfleme" olarak sanılması bir yanılgıdır. Esasında fanlar hava koridoru oluşturarak yoğun hava ile hafif hava arasında bir trafik oluşturur. Yoğun havada toz ve kirlerin dibe çökmesi durumu mevcuttur. Fan bu toz ve kirlerin dışarı atılmasını sağlarken bir kısmı üzerinde birikir.

Düzenli temizliği yapılmayan fanlarda aşırı birikme meydana gelir. Fan performansı düşer. Yavaşlayan pervaneler ses çıkartır. Fanı düzenli olarak temiz ve pürüzsüz bir bezle nazikçe temizlemek gerekir.

Bilgisayarın yüksek performans gösterdiği durumlarda fanların devri artabilir. Dahili fanlar bilgisayar termometresine uyumludur. Cihazınızı maksimum 90 derece altında tutmaya çalışır. Birden fazla büyük boyutlu uygulama kullanmanız durumunda fan aşırı kullanıma geçer. Bu da gürültüye yol açar.

2. Fanın malzeme ömrü vardır

Fanlar performansa bağlı olarak zaman içerisinde yıpranır. Yoğun işlem kullanımı veya darbeye bağlı eskime yaşanabilir. Özellikle rulmanlar hassas parçalardır. Bilgisayarınızın sert zeminlere koyulması hasar yaratabilir. Gürültü özellikle takılma sesiyle geliyorsa kontrol ettirmelisiniz.

3. Fanın doğru takılmasına dikkat edin

Birçok kullanıcı fanın konumunu kendisi değiştirebiliyor. Bu üst model fan montajında ya da fanın temizlenmesinde yaşanabilen bir durumdur. Fanın yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmalısınız. Aksi halde fan çalışırken diğer bilgisayar aksamlarına çarparak gürültü çıkartabilir.

4. Yüksek performans fan sorunlarına yol açabilir

Dahili fanlar ortalama bilgisayar kapasitesine göre çalışır. Bilgisayarların ideal sıcaklık seviyesi kullanım halinde 50-70 derece aralığındadır. Yüksek performans gerektiren oyun ve render gibi uygulamalar bilgisayar sıcaklığını 90 derece üzerine çıkartabilir.

Fanlar uzun süre yüksek performansla çalıştığında fayda/performans dengeleri bozulur. Isınmaya yol açan etkenlerden birisi haline gelir. Fanın daha yüksek performans göstermesine sebep olan bir döngüye açar ve gürültü sorunu ortaya çıkar. Bilgisayarlarınızı ideal performanslarında kullanmaya özen göstermelisiniz.