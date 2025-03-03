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Bilim insanları ortaya koydu: "Antarktika'daki buzların erimesi Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor"

03.03.2025 18:05
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Bilim insanları, Antarktika kıtasında eriyen buz tabakalarının Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısı olan "Antarktik Kutup Çevresi Akıntısının (ACC)" hızını yavaşlattığını tespit etti.

Bilim insanları ortaya koydu: "Antarktika'daki buzların erimesi Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısını yavaşlatıyor"

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi ve Norveç Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, değişen sıcaklık, tuzluluk ve rüzgar koşullarının etkisini incelemek için okyanus akıntıları ve ısı transferi gibi faktörlere ait yüksek çözünürlüklü okyanus ve deniz buzu simülasyonunu analiz etti.

"GADI" adı verilen iklim simülatörü kullanılarak yapılan analiz sonucunda araştırmacılar, Antarktika kıtasında eriyen buz tabakalarının Dünya'nın en güçlü okyanus akıntısı olan ACC'nin hızını yavaşlattığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, ACC'nin hızının 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 20 yavaşlayacağını tespit etti.

"DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNE VE OKYANUSUN ISINMASINA YOL AÇABİLİR"

Buz erimesi ve okyanus ısınmasının okyanustaki akıntı üzerindeki etkisinin geçmişte düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu tespit eden araştırmacılar, eriyen buzların deniz seviyesinin yükselmesine ve okyanusun ısınmasına yol açabileceğini kaydetti.

Okyanusun "son derece karmaşık ve ince bir dengeye" sahip olduğunu belirten araştırmacılar, büyük okyanus havzaları için kanal görevi gören akıntıdaki yavaşlamanın küresel ısınmanın hızlanması gibi ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, ayrıca, akıntı hızı yavaşladıkça çeşitli canlı türlerinin Antarktika kıtasına ulaşma olasılığının artacağını ve bu durumun deniz ekosistemlerinin yaşanabilirliği ve Antarktika penguenlerinin beslenme şeklinin değişmesi de dahil besin ağı üzerinde bazı ciddi etkilere neden olabileceğini aktardı.

Araştırmanın bulguları "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antarktika okyanus
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