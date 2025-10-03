HABER

Binadaki fayans çatlağı paniğe neden oldu: bina sakinleri sokağa döküldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 54 yıllık bir binanın koridorundaki fayansların çatlayarak, yerinden çıkması paniğe neden oldu. Olay sonrası bina sakinleri sokağa dökülürken, ekiplerin incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir apartmanın koridorundaki fayansın çatlama sesinin ardından panikleyen bina sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DEPREM OLDUĞUNU SANDI

Bina altındaki iş yerinde işletmecilik yapan Arif Cankı, "Olayın gerçekleştiği binada esnafım. Öncelikle bir çatırtı sesi duydum. Dışarıya baktığımda binada oturan vatandaşların dışarı doğru çıktığını gördüm. Daha sonra ekipler geldi. Birinci kattaki fayansların çatladığını söylediler. Daha sonra AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sesten sonra vatandaşların kendini dışarı atmasıyla binada oturan diğer vatandaşlar da deprem olduğunu sandı. Ekipler şu an yüzeysel inceleme yapabildiklerini söylediler.

HERHANGİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Detaylı incelemeyi bina sakinlerinin yüzde 50’sinden fazlasının başvurusu ile yapılabileceğini söylediler. Ön incelemede binada oturulabileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını söylediler" dedi.

Ekiplerin ön incelemelerinde herhangi bir soruna rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

