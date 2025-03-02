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  4. Bingöl’de yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Bingöl’de yaralama olayının şüphelisi yakalandı

02.03.2025 16:48
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Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı.

Bingöl’de yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde gerçekleşen ‘Kasten Yaralama’ olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; şüpheli şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bingöl
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