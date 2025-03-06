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Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 16:16
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Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini tespit edilmesi ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bingöl, Samsun ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

12 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kesici alet ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl DEAŞ
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