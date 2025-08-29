HABER

Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe J.Klığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez / Yolçatı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Bingöl
