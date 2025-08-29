Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe J.Klığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez / Yolçatı mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 1 kilo 254 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır